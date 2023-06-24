Путин поздравил с Днем молодежи жителей России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем молодежи и отметил, что изменения в мире открывают для всей страны уникальные возможности. Соответствующее видеообращение опубликовано на сайте Кремля.

«Сейчас весь мир стремительно меняется. Такие вызовы ставят перед нами сложнейшие задачи, заставляют мобилизовать все ресурсы и силы», - заявил Путин.

Президент России отметил, что перемены открывают и для вас, и для всей страны уникальные возможности.

«Это время России, ваше время», - подчеркнул российский лидер.

Как писал сайт KP.RU, 13 июня президент России Владимир Путин рассказал о том, как нужно влиять на молодое поколение.

Путин отметил, что молодежи нужно объяснять позицию через информационную работу, а не предъявлять ей административные претензии. Об этом Путин заявил на встрече с военкорами, отвечая на вопрос о том, как государство планирует влиять на умы молодых людей в условиях проведения специальной военной операции.

Работу в информационном пространстве российский лидер назвал «очень важным полем боя».