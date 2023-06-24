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НовостиОбщество24 июня 2023 1:45

Губернатор Липецкой области Артамонов заявил об усилении мер безопасности

Жителей региона призвали отказаться от поездок в южном направлении
Сергей ГАПЧУК
Губернатор Липецкой области Артамонов заявил об усилении мер безопасности Фото: пресс-служба Липецкой области

Губернатор Липецкой области Артамонов заявил об усилении мер безопасности Фото: пресс-служба Липецкой области

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в своем Telegram-канале об усилении мер безопасности в регионе.

«Принято решение об усилении мер безопасности в регионе. Особое внимание будет уделено объектам критической инфраструктуры», - написал Артамонов.

Он подчеркнул, что жителям рекомендуется отказаться от поездок в южном направлении, в частности в Воронежскую область.

Губернатор попросил граждан сохранять спокойствие.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава Ростовской области Василий Голубев призвал жителей региона и областного центра сохранять спокойствие.

По его словам, сложившаяся ситуация требует максимальной концентрации всех сил для удержания порядка. Правоохранительными органами предпринимаются необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность жителей области.

Губернатор призвал всех сохранять спокойствие и без необходимости не выходить из дома.