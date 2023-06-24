Правительство Воронежской области: По трассе М-4 движется колонна военной техники

Правительство Воронежской области сообщило, что по М-4 движется колонна военной техники Фото: Александр КОЦ

Колонна военной техники движется по трассе М-4 «Дон», жителей попросили не пользоваться дорогой, об этом сообщило в Telegram-канале правительство Воронежской области.

«По федеральной автомобильной дороге М-4 «Дон» движется колонна военной техники», - говорится в сообщении.

Власти попросили жителей региона временно не пользоваться автодорогой М-4 «Дон» и личными автомобилями.

Как писал сайт KP.RU, глава Липецкой области Игорь Артамонов сообщил об усилении мер безопасности в регионе. Кроме того, жителям области рекомендовали отказаться от поездок в южном направлении, в частности в Воронежскую область.

Губернатор Артамонов попросил граждан сохранять спокойствие и верить официальной информации.

Напомним, губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал жителей региона и областного центра сохранять спокойствие и без необходимости не выходить из дома.