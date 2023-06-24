Разведка США проверила версию о начале пандемии коронавируса из-за инцидента в Ухане Фото: Shutterstock

По оценке всех ведомств разведсообщества США, коронавируса инфекция нового типа не был разработана в виде биологического оружия. Такие данные содержатся в докладе, переданном Конгрессу США.

Как отмечается в докладе, разведка США не располагает никакими данными о том, что к пандемии коронавирусной инфекции привел инцидент в Уханьском институте вирусологии (УИВ) в Китае. Кроме того, спецслужбы не имеют каки-либо доказательств того, что до пандемии произошел инцидент, связанный с персоналом института и способный привести к распространению вируса.

«В Уханьском институте занимались генной инженерией, но нет указаний на использование в экспериментах SARS-CoV-2», - сказано в докладе разведки США.

Напомним, в марте этого года ранее директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рей назвал наиболее вероятной причиной пандемии коронавирусной инфекции нового типа утечку из лаборатории в китайском городе Ухань.