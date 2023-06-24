Названы две возможные причины взрыва на затонувшем батискафе «Титан» Фото: EAST NEWS

Бывший капитан подводной лодки Королевского Военно-морского флота (ВМФ) Великобритании Райан Рэмси назвал возможные причины происшествия с затонувшим батискафом «Титан».

Рэмси заявил о двух версиях случившегося. По словам британского военного, к разрушению всего корпуса могла привести поломка люка с болтами, герметизировавшего само судно. Кроме того, возможно, что с ошибками был сконструирован корпус батискафа, из-за чего он не выдержал водяного давления.

«Игнорирование стандартных способов создания подводных аппаратов «в погоне за инновациями» в случае «Титана» сопряжено с огромными рисками, и в этом случае погибли пять человек», - предупредил экс-капитан в интервью Sky News.

Напомним, в минувшие воскресенье, 18 июня, была потеряна связь с батискафом «Титан» всего через два часа после погружения в 700 км к месту крушения «Титаника». Вечером в четверг, 22 июня, были обнаружены обломки судна на расстоянии 200 - 500 метров от носовой части «Титаника». Позже компания-оператор аппарата официально подтвердила гибель всего экипажа батискафа.