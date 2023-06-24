ВС Тайваня зафиксировали приближение к острову 19 самолетов армии КНР Фото: REUTERS

Вооруженные силы (ВС) Тайваня утром в субботу, 24 июня, зарегистрировали приближение к острову 19 самолетов, а также пяти кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сказано в заявлении военного ведомства острова в Twitter.

«С 8.00 (3.00 мск) 24 июня Вооруженные силы Тайваня зафиксировали 19 самолетов Народно-освободительной армии Китая (включая истребители J-10, J-11), восемь из которых пересекли "срединную линию" Тайваньского пролива», - сказано в заявлении военного ведомства.

Военные Тайваня также сообщают о приближении к острову пяти китайских кораблей, которые проводили совместное боевое патрулирование.

Напомним, 8 июня этого года ВС Тайваня зарегистрировали приближение к острову 37 китайских самолетов.

Как писал сайт KP.RU, накануне в понедельник, 19 июня, государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Китай встретился с главой КНР Си Цзиньпином, заявив, что Вашингтон выступает против независимости Тайваня, а также не планирует вступать в конфликт с Пекином.