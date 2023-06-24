В Роспотребнадзоре рассказали о новых вспышках Эболы в мире

Глава Роспотребнадзора Попова: Россия надежно защищена от лихорадки Эбола Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о новых вспышках лихорадки Эбола, которые на этот момент продолжают регистрировать в мире, уточнив, что на сегодняшний день Россия надежно защищена от данной инфекции.

Попова сообщила, что годом ранее было зарегистрировано две вспышки Эболы в Демократической Республике Конго (ДНР), а также еще одна крупная вспышка заболевания была в Уганде.

В марте текущего года вспышка заболевания была зафиксирована на ранее не эндемичной территории Объединенной Республики Танзания. Как отметила Попова, на данной территории зафиксирован высокий коэффициент летальности.

«Мы продолжаем внимательно следить за этой инфекцией. Россия на сегодняшний день надежно от нее защищена», - приводит РИА Новости заявление главы Роспотребнадзора.

Напомним, днем ранее, 23 июня, стало известно о том, что в Монголии выявили 137 природных очагов бубонной чумы в 17 регионах страны, среди них и те, что расположены на границе с Россией и Китаем. Как писал сайт KP.RU, Роспотребнадзор рекомендовал российским регионам подготовиться к мерам профилактики против чумы.