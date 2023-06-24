Путин выступит с обращением 24 июня 2023 года

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин в скором времени выступит с обращением. Такое заявление в субботу, 24 июня, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, в ближайшее время будет обращение президента», - заявил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Путин проинформирован по поводу ситуации вокруг заявления бизнесмена Евгения Пригожина, отметив, что предпринимаются все необходимые меры.

Напомним, днем ранее, 23 июня, Министерство обороны РФ заявило, что действительности не соответствуют все распространяемые в социальных сетях данные о якобы «нанесении МО РФ удара по лагерям «ЧВК Вагнер».

Генпрокуратура РФ признала законным, а также обоснованным возбуждение уголовного дела в отношении бизнесмена Евгения Пригожина по факту организации вооруженного мятежа.