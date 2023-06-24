Собянин сообщил об отмене массовых мероприятий в Москве Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице отменяются все запланированные массовые мероприятия в связи с введением режима контртеррористической операции.

“В Москве введён режим контртеррористической операции. В связи с этим в городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия. Все городские службы работают в полном объёме, передвижения по городу не затруднены. Спасибо москвичам и гостям города за понимание и спокойное отношение к происходящему”, — сообщил глава города в своем телеграм-канале.

О введение особого правового режима КТО в столице сообщили ранее в Национальном антитеррористическом комитете, уточнив, что это делается в целях пресечения возможных терактов.

В связи с этим президент России Владимир Путин выступит с обращением к гражданам. Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию обращения главы государства.