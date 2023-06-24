Оперштаб опроверг сообщения о введении на Кубани дополнительных мер безопасности

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Оперативный штаб Краснодарского края заявил, что по состоянию на утро субботы, 24 июня, обстановка в регионе остается спокойной, опровергнув сообщения о введении дополнительных мер безопасности.

«По информации правоохранительных органов и оперативных служб городов и районов, дополнительных мер безопасности не вводилось. Все службы и ведомства оперативно обмениваются межрегиональной информацией, держат ситуацию контроле», - сказано в заявлении ведомства, где отмечается, что все объекты инфраструктуры региона работают в штатном режиме.

В заявлении также отмечается, что в соцсетях распространяется много фейков от ЦИПсО Украины, а также непроверенные и провокационные заявления. Правоохранительные органы напоминают, что за совершение противоправных действий предусмотрена уголовная и административная ответственность.

Напомним, ранее в Минобороны РФ сообщили, что распространяемые от имени Евгения Пригожина заявления о якобы «нанесении МО РФ удара по лагерям «ЧВК Вагнер» не соответствуют действительности. В военном ведомстве назвали данные сообщения информационной провокацией.

Как писал сайт KP.RU, Генпрокуратура РФ признала законным возбуждение уголовного дела в отношении бизнесмена Евгения Пригожина по факту организации вооруженного мятежа.