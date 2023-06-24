МЧС России отменило вручение дипломов выпускникам своих вузов на Красной площади Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пресс-служба МЧС России сообщила о переносе мероприятий, посвящённых вручению дипломов выпускникам ведомственных вузов, с Красной площади в другое место, фактически отменив церемонию на главной площади страны. Об этом сообщили агентству ТАСС в пресс-службе ведомства.

«Мероприятие в указанном месте отменено по объективным причинам», - заявили в МЧС.

Напомним, 24 июня 2023 года в Москве и Московской области был введён режим контртеррористической операции, призванный не допустить возможных террористических актов в регионе.