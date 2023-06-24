Путин: будут предприняты действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в своем обращении в субботу, 24 июня, заявил, что будут предприняты действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону, признав, что ситуация в городе остается сложной

«Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Как президент РФ и Верховный главнокомандующий, сделаю все, чтобы отстоять страну. Тот, кто организовал и готовил военный мятеж - предали Россию. И ответят на это», - заявил глава государства.

Напомним, ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что распространяемые от имени Евгения Пригожина заявления не соответствуют действительности, назвав данные сообщения информационной провокацией.

Как писал сайт KP.RU, Генпрокуратура РФ признала законным возбуждение уголовного дела в отношении Евгения Пригожина по факту организации вооруженного мятежа.