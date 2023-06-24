Путин: «Мы столкнулись с предательством, непомерные амбиции привели к измене России» Фото: REUTERS

24 июня 2023 года президент России Владимир Путин выступил с обращением к военнослужащим, россиянам. Глава государства оценил действия командира ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, назвав их государственной изменой и предательством.

«Мы столкнулись с предательством, непомерные амбиции привели к измене России», - заявил Путин.

Как подчеркнул глава государства, все причастные к измене Родине понесут наказание, и ответная реакция государства будет жесткой. Путин пообещал, что все те, кто встали на путь предательства, обязательно ответят перед законом и народом.

Прямая трансляция выступления президента России Владимира Путина на сайте KP.RU.