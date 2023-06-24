Глава Северной Осетии призвал осетинов из ЧВК «Вагнер» не подчиняться Пригожину Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло, комментируя ситуацию вокруг попытки вооружённого мятежа в России, призвал своих земляков, служащих в рядах ЧВК «Вагнер», не подчиняться преступным приказам Евгения Пригожина. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

«Бойцы ЧВК «Вагнер», в рядах которой много и наших ребят, мужественно сражаются на фронте, защищают нашу страну. Но то, что сегодня делает Пригожин – это преступление против собственной страны! Преступление против народа России. Руководитель ЧВК слишком заигрался, слишком поверил в собственные силы», - заявил Меняйло.

По его словам, Пригожин решил «рвануть» Россию изнутри, ввергнуть страну в братоубийственную войну. Глава Северной Осетии призвал осетинов из ЧВК не слушать главу «Вагнера», а всех жителей своей Республики попросил не выезжать за границу, и не поддаваться на провокации.

Ранее KP.RU сообщил о том, что руководство ФСБ России также призвало членов ЧВК не выполнять приказы Пригожина.