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НовостиПолитика24 июня 2023 8:14

Глава Северной Осетии призвал осетинов из ЧВК «Вагнер» не подчиняться Пригожину

Приказы Пригожина Меняйло назвал преступной попыткой развалить Россию
Сергей КУДРИН
Глава Северной Осетии призвал осетинов из ЧВК «Вагнер» не подчиняться Пригожину

Глава Северной Осетии призвал осетинов из ЧВК «Вагнер» не подчиняться Пригожину

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло, комментируя ситуацию вокруг попытки вооружённого мятежа в России, призвал своих земляков, служащих в рядах ЧВК «Вагнер», не подчиняться преступным приказам Евгения Пригожина. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

«Бойцы ЧВК «Вагнер», в рядах которой много и наших ребят, мужественно сражаются на фронте, защищают нашу страну. Но то, что сегодня делает Пригожин – это преступление против собственной страны! Преступление против народа России. Руководитель ЧВК слишком заигрался, слишком поверил в собственные силы», - заявил Меняйло.

По его словам, Пригожин решил «рвануть» Россию изнутри, ввергнуть страну в братоубийственную войну. Глава Северной Осетии призвал осетинов из ЧВК не слушать главу «Вагнера», а всех жителей своей Республики попросил не выезжать за границу, и не поддаваться на провокации.

Ранее KP.RU сообщил о том, что руководство ФСБ России также призвало членов ЧВК не выполнять приказы Пригожина.