Силовики оцепили "ЧВК Вагнер Центр" в Санкт-Петербурге

РИА Новости: силовики оцепили здание "ЧВК Вагнер Центра" в Санкт-Петербурге Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудники силовых служб оцепили здание “ЧВК Вагнер Центра” на Золотой улице в Санкт-Петербурге. Корреспондент РИА Новости сообщил, что на входе в центр дежурят несколько силовиков.

“Здание оцеплено, приезжайте мимо”, — заявили правоохранители таксисту, с которым ехал корреспондент агентства. Также отмечается, что возле оцепленного здания нет прохожих.

Напомним, 23 июня российский бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что по тылам подразделения “ЧВК Вагнер” был нанесен ракетный удар от Минобороны России и устроил вооруженный мятеж.

Тем временем в ФСБ опровергли слова Пригожина об ударе по тылам группировки и назвали эту провокацию “ударом в спину” бойцам российской армии, выполняющим боевые задачи в зоне спецоперации.

Президент России Владимир Путин призвал всех участвующих в вооруженном мятеже сложить оружие и подчеркнул, что все, кто встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание.

В Генпрокуратуре РФ отметили, что преступление, в котором ФСБ России подозревает бизнесмена Евгения Пригожина, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.