РЖД: поезда в сообщении с Ростовом-на-Дону и Воронежем идут по графику

РЖД принимают меры безопасности для бесперебойной работы транспорта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Холдинг «Российские железные дороги» в субботу, 24 июня, сообщил, что на данный момент предпринимает все необходимые меры для обеспечения бесперебойной работы железнодорожного транспорта в условиях объявленной в нескольких российских регионах контртеррористической операции.

Как отметили в пресс-службе компании, поезда в сообщении с Ростовом-на-Дону и Воронежем курсируют по графику.

«Поезда в сообщении с Ростовом-на-Дону и Воронежем следуют по графику. На объектах РЖД принимаются необходимые меры безопасности для бесперебойной работы железнодорожного транспорта», - заявили в компании.

Напомним, сегодня, 24 июня, губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил о закрытии движения по трассе М-4 «Дон» с 464 по 777 километр, отметив, что было поручено оперативно реагировать и помогать всем гражданам при возникновении пробок в связи с перекрытием трассы.