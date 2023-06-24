Губернатор Гусев опроверг слухи о колоннах бронетехники в Воронежской области Фото: правительство Воронежской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев опроверг слухи, распространяющиеся по социальным сетям, о якобы колоннах военной техники, перемещающихся по территории региона. Он напомнил, что за публикацию таких провокационных сообщений в России предусмотрено наказание, написав об этом в соцсетях.

«В социальных сетях сейчас публикуется много недостоверной информации о продвижении колонн военной техники по территории Воронежской области. За распространение подобных сообщений законодательством РФ предусмотрена ответственность. На все случаи отреагируют Роскомнадзор и прокуратура региона», - заявил Гусев.

Он также добавил, что верит в благоразумие жителей Воронежской области, и попросил следить за всей информацией только в официальных источниках. Помимо прочего, губернатор региона обратился к журналистам и администраторам пабликов в соцсетях, призвав их ответственно относиться к публикуемой информации.

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