Кадыров сообщил об отправке чеченских бойцов «в зону напряженности» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бойцы Министерства обороны и Росгвардии по Чеченской Республике уже выехали чеченские бойцы «выехали в зону напряженности» для подавления мятежа.

Кадыров заявил, что происходящие является «вызовом государству», отметив, что против такого вызова всем нужно «сплотиться вокруг национального лидера».

«Бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике уже выехали в зоны напряжённости. Мы сделаем все, чтобы сохранить единство России и защитить её государственность! Мятеж должен быть подавлен», - написала глава Чеченской Республике в своем Telegram-канале, отметив, что при необходимости бойцы готовы «принять жесткие меры».

Напомним, днем ранее, 23 июня, в Миноборогны РФ назвали информационной провокацией сообщения, опубликованы от имени Евгения Пригожина, а Генеральная прокуратура РФ признала законность возбуждения уголовного дела в отношении бизнесмена по факту организации вооруженного мятежа.

Сегодня, в субботу, 24 июня, президент России Владимир Путин выступил с обращением, заявив, что Вооруженные силы (ВС) РФ получили необходимы приказ о нейтрализации организаторов мятежа.