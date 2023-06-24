Матвиенко заявила о полной поддержке Путина в Совете Федерации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Совете Федерации РФ есть полная поддержка президента России Владимира Путина, которая необходимо для консолидации всего общества, в том числе глав российских регионов. Такое заявление в субботу, 24 июня, сделала спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Матвиенко также заявила, что сила такой многонациональной страны как Россия заключается в единстве, а также исторической нетерпимости к предательству и провокаторству.

«Президент все сказал. Сказал так, что ни у кого не должно оставаться вопросов и сомнений. Он был предельно откровенен и убедителен», - заявила спикер Совфеда РФ в своем Telegram - канале.

Напомним, днем ранее, 23 июня, в Миноборогны РФ заявили об информационной провокацией из-за сообщений, которые были опубликованы от имени Евгения Пригожина, а Генеральная прокуратура РФ признала законность возбуждения уголовного дела в отношении бизнесмена по факту организации мятежа.

Сегодня, в субботу, 24 июня, президент России Владимир Путин выступил с обращением, заявив, что российские войска получили необходимы приказ о нейтрализации организаторов мятежа.