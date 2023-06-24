Губернатор Гусев объявил о начале КТО в Воронежской области Фото: правительство Воронежской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил о начале контртеррористической операции на территории региона, которая будет проводиться Вооружёнными силами Российской Федерации. Об этом глава области написал в своём телеграм-канале.

«В рамках контртеррористической операции на территории Воронежской области вооруженными силами РФ проводятся необходимые оперативно-боевые мероприятия», - написал Гусев.

Глава региона подчеркнул, что будет информировать жителей Воронежской области о дальнейших событиях и изменениях в обстановке.

Напомним, Гусев опроверг заявления о том, что по территории Воронежской области движутся колонны военной бронетехники, предупредив об ответственности за подобные провокационные публикации.

Ранее KP.RU сообщил о том, что жителей Воронежской области призвали доверять только официальным источникам информации, и не слушать провокационные каналы, распространяющие дезинформацию.