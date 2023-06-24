Губернатор Подмосковья объяснил введение режима контртеррористической операции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Режим контртеррористической операции (КТО), который ранее был введен в Московской области, предусматривает дополнительные меры безопасности на дорогах, а также уделение особого внимания к стратегически важным объектам. Такое заявление сделал глава региона Андрей Воробьев.

«В тот момент, когда вся страна должна работать на одну задачу, очень важно быть вместе, не поддаваться на провокации и не допустить разлома внутри государства и нашего народа. В эти минуты наши бойцы сражаются на фронте за правду и справедливость», - заявил губернатор.

Воробьев также отметил, что на фоне введенного КТО нужно было отложить на время некоторые выпускные вечера, а также отменить иные массовые мероприятия. Глава региона призвал жителей отнестись к таким мерам с пониманием, выполняя все требования правоохранительных органов.

Напомним, сегодня, 24 июня, Национальный антитеррористический комитет (НАК) объявил о введении режима контртеррористической операции на территории Москвы и Московской, отметив, что это делается для пресечения возможных терактов.