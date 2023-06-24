Пушилин назвал происходящее новым сложным этапом для России Фото: Дмитрий СТЕШИН

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал происходящие сегодня очередным сложным этапом для России, выразив уверенность, что страна с ним справится.

«Очередной сложный этап, сложный момент для России. Но я уверен - и с этим мы тоже справимся и даже в этой ситуации выйдем сильнее», - заявил врио главы ДНР.

Пушилин также заявил о том, что на данный момент все российские бойцы на своих местах отражают атаки украинских войск, продолжая продвигаться вперед. Кроме того, врио главы ДНР отметил назвал единственно верным решением в текущей ситуации сплочение вокруг верховного главнокомандующего.

Напомним, в минувшую пятницу, 23 июня, в Минобороны РФ заявили об информационной провокации из-за сообщений, опубликованных от имени Евгения Пригожина, а Генеральная прокуратура РФ признала законность возбуждения уголовного дела в отношении бизнесмена по факту организации мятежа.

Сегодня, в субботу, 24 июня, президент России Владимир Путин выступил с обращением, сообщив, что российские армия уже получили необходимы приказ о нейтрализации организаторов мятежа.