Сальдо: После ЧП на ГЭС вода ушла из 60% подтопленных домов в Херсонской области

Сальдо сообщил, что почти 60% подтопленных домов Херсонской области освободились от воды Фото: REUTERS

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что почти 60 процентов подтопленных в результате разрушения плотины Каховской ГЭС домов уже освободились от воды.

“Мы успешно продолжаем мероприятия по ликвидации последствий наводнения. <…> Проводим осушение, очищение и санитарную обработку. Налажено получение гражданами, пострадавшими от чрезвычайной ситуации, финансовых выплат”, — написал Сальдо у себя в телеграм-канале.

Напомним, 6 июня из-за ночных обстрелов со стороны ВСУ плотина Каховской ГЭС в Херсонской области частично разрушилась, что привело к неконтролируемому сбросу воды и наводнению в нескольких населенных пунктах недалеко от реки Днепр.

Сальдо отмечал, что нижнее течение реки Днепра из-за разрушения дамбы находится в состоянии экологической катастрофы, однако ликвидация последствия ЧС в настоящий момент происходит слаженно и эффективно, а в целом регион смог с минимальными потерями пережить наводнение и все пострадавшие в результате потопа территории будут полностью восстановлены.