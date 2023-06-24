Выпускной бал в Кремле отменен Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всероссийский школьный выпускной бал, который должен был состояться в субботу, 24 июня, отменяется. Такое сообщение опубликовано на сайте Государственного Кремлевского дворца.

«Дирекция Государственного Кремлевского дворца приносит свои глубочайшие извинения всем выпускникам, их родителям и педагогам, которые с трепетом готовились к сегодняшнему дню», - сказано в сообщении, где уточняется, что советующие решение было принято на фоне отмены всех массовых мероприятий в Москве.

Отмечается, что в скором времени все школы-участники Всероссийского выпускного будут индивидуально проинформированы о мероприятиях. Кроме того, сообщается, что стоимость всех билетов будет возвращена.

Напомним, сегодня, 24 июня, Национальный антитеррористический комитет (НАК) объявил о введении режима контртеррористической операции (КТО) на территории Москвы и Московской области, уточнив, что это делается для пресечения возможных терактов.