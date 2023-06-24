Патриарх Кирилл призвал россиян хранить единство на фоне призывов к смуте Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с обращением к россиянам, призвав хранить единство, а также одуматься тех, «кто взяв в руки оружие, готов направить его против своих собратьев».

«Перед лицом общей угрозы надлежит сохранять единомыслие, преодолевать обиды и личные амбиции. Как бы сложно это подчас ни было», - заявил глава РПЦ.

Патриарх Кирилл также выразил поддержку усилиям президента России Владимира Путина, которые были направлены на недопущение смуты в стране.

«Молюсь сам и призываю всех архиереев, священнослужителей, монашествующих и мирян возносить сугубые молитвы о том, чтобы Господь сохранил мир и единство, поставленные под угрозу призывами к смуте», - отметил он.

Напомним, сегодня, в субботу, 24 июня, российский лидер выступил с обращением, объявив, что Вооруженные силы (ВС) России уже получили необходимый приказ о нейтрализации организаторов мятежа.