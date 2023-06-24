Крымские власти опровергли сообщения о взрывах на полуострове Фото: Иван МАКЕЕВ

Слухи о том, что на юге Крымского полуострова прогремели взрывы, не соответствуют действительности и распространяются с территории Украины. Об этом заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, в своих социальных сетях.

«Сообщения о взрывах в Крыму - украинский фейк», - заявил Крючков.

По словам Крючкова, на полуострове сейчас всё абсолютно спокойно. Украинская сторона ведёт большую работу по дезинформированию населения Крыма, в том числе с применением крупных пабликов, с большим количеством подписчиков. Советник главы Республики подчеркнул, что авторы и администраторы этих каналов известны, власти Крыма ждут реакции правоохранительных органов.

Крючков обратился к жителям полуострова, призвав их не только сохранять спокойствие, но и сохранять критическое мышление, доверяя только официальным источникам информации.

Ранее KP.RU сообщил о том, что 19 июня в Крыму подорвали автомобиль, пострадал помощник вице-премьера Запорожской области.