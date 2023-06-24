Глава Кузбасса Сергей Цивилев высказался в поддержку президента России

Глава Кузбасса Сергей Цивилев Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава Кузбасса Сергей Цивилев выступил в поддержку президента России Владимира Путина. В своем Telegram-канале губернатор поддержал главу государства, напомнив, что сила нашей страны – в единстве. Сергей Цивилев отметил, что любые распри и конфликты между россиянами недопустимы.

«Кузбасс - с Президентом! Наша сила - в нашем единстве! Любые распри и конфликты между нами недопустимы. Счастливая жизнь в свободной, сильной, независимой России для наших детей и будущих поколений - это то, за что мы сегодня боремся все вместе, всей страной. В этой борьбе важна роль каждого, вместе мы преодолеем любые сложности», - написал губернатор.

Цивилев подчеркнул, что жители региона – настоящие патриоты, поддерживающие свою страну.

«В Кузбассе живут настоящие патриоты, которым не все равно. Вместе мы – сила», - отметил губернатор.

Глава региона сообщил, что обстановка в области спокойная, ситуация находится под контролем.

«Меры безопасности усилены, ситуация находится на особом контроле правоохранительных органов. Все службы работают в штатном режиме», - рассказал губернатор.