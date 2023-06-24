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НовостиПолитика24 июня 2023 12:11

Песков опроверг слухи о вылете Путина в Санкт-Петербург

Ранее подобная информация появилась в некоторых СМИ
Роман ПОЛОСИКОВ
Песков опроверг слухи о вылете Путина в Санкт-Петербург

Песков опроверг слухи о вылете Путина в Санкт-Петербург

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Слухи о том, что Владимир Путин якобы вылетел в Санкт-Петербург — ложь. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

— Путин работает в Кремле, — сказал Песков, комментируя информацию, распространяющуюся в ряде Telegram-каналов.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что попытка вооруженного мятежа — удар в спину России и всему народу. Он также добавил, что будет делать все, чтобы отстоять страну и ее безопасность. Путин призвал прекратить участие в мятеже тех, кого пытаются втянуть в него.