Комитет обороны Британии призвал Киев воспользоваться мятежом Пригожина в России Фото: Александр ГЛУЗ

Глава парламентского комитета по обороне Великобритании Тобиас Эллвуд, комментируя начавшийся в России мятеж Евгения Пригожина, заявил о необходимости для Киева воспользоваться «хаосом» в российском командовании. Об этом она написал в своём Twitter-аккаунте.

«Огромная возможность для Украины использовать нынешний мятеж и хаос в России», - заявил Эллвуд.

Своё мнение парламентарий опубликовал вместе с вырезкой из официального сообщения Министерства обороны Великобритании о том, что Пригожин начал мятеж на территории Российской Федерации.

Напомним, официальные лица Великобритании, да и в целом на Западе, ситуацию практически не комментируют. Британский премьер-министр заявил, что сейчас Лондон координируется со своими союзниками, тема горячо обсуждается в самых высоких западных кабинетах.

Ранее KP.RU сообщил о том, что США следят за происходящим в России, называя это «чем-то большим, нежели обычной риторикой Пригожина».