Минпросвещения: в детских лагерях на юге России усилили меры безопасности Фото: Евгения ГУСЕВА

Пресс-служба Министерства просвещения РФ сообщила об усилении мер безопасности в детских лагерах и федеральных детских центров в южной части России.

"Кроме того, усилены меры безопасности в детских оздоровительных лагерях и федеральных детских центрах, расположенных на юге. Ситуация также находится на контроле", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее в Москве, Московской и Воронежской областях был введен режим контртеррористической операции - КТО. Особый правовой режим подразумевает комплекс мер с применением оружия и спецсредств для пресечения террористических актов и их последствий. Сайт KP.RU рассказал, какие меры могут быть применены в рамках этого режима.