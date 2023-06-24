Губернатор Артамонов: техника "ЧВК Вагнер" передвигается по Липецкой области

На дорогах ЛИпецкой области замечены колонны военной техники подразделений "ЧВК Вагнер". Фото: REUTERS

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что на дорогах региона замечены колонны военной техники подразделений "ЧВК Вагнер". Он отметил, что власти принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности мирных жителей.

“По территории Липецкой области передвигается техника ЧВК "Вагнер". Правоохранительные органы и власти, в том числе в муниципалитетах, принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения”, — сообщил Артамонов у себя в телеграм-канале.

Напомним, в ночь на субботу, 23 июня, российский бизнесмен Евгений Пригожин решил устроить вооруженный мятеж и захватил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Такой шаг Пригожин оправдал тем, что ранее Минобороны России якобы устроило ракетный обстрел позиций тылового подразделения “ЧВК Вагнер”. В военном ведомстве и ряде других органах власти эту информацию опровергли.

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин напомнил, что бойцы “ЧВК Вагнер” должны были защищать свой народ и страну, а все другие действия с их стороны являются предательством. Володин подчеркнул, что депутаты полностью поддерживают Владимира Путина и выступают за консолидацию сил на фоне вооруженного мятежа.

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