Маркетплейс Ozon временно ограничил оформление доставки в южных регионах России
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Маркетплейс Ozon временно ограничил оформление доставки товаров в южных регионах России. Также временно ограничена отгрузка товаров для продавцов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
— В южных регионах нам пришлось временно ограничить возможность оформления заказов для покупателей и отгрузки товаров для продавцов в силу сложившейся ситуации, также из-за перекрытия дорог в некоторых локациях возможны задержки в доставке, — говорится в сообщении пресс-службы.
Также онлайн-ритейлер заверил, что рейтинги продавцов, которые не могут сделать отгрузку товаров, не пострадают, а для удобства покупателей сейчас продлены сроки хранения заказов. Если же пункт выдачи не может открыться, клиентов будут предупреждать об этом.
Ранее стало известно, что маркетплейс Wildberries начал скрывать товары с символикой ЧВК «Вагнер», а вскоре компания планирует удалять их с площадки.
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