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НовостиОбщество24 июня 2023 13:56

Маркетплейс Ozon временно ограничил оформление доставки в южных регионах России

Также в компании заявили, что из-за перекрытия дорог в некоторых регионах возможны задержки в доставке
Роман ПОЛОСИКОВ
Маркетплейс Ozon временно ограничил оформление доставки в южных регионах России

Маркетплейс Ozon временно ограничил оформление доставки в южных регионах России

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Маркетплейс Ozon временно ограничил оформление доставки товаров в южных регионах России. Также временно ограничена отгрузка товаров для продавцов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

— В южных регионах нам пришлось временно ограничить возможность оформления заказов для покупателей и отгрузки товаров для продавцов в силу сложившейся ситуации, также из-за перекрытия дорог в некоторых локациях возможны задержки в доставке, — говорится в сообщении пресс-службы.

Также онлайн-ритейлер заверил, что рейтинги продавцов, которые не могут сделать отгрузку товаров, не пострадают, а для удобства покупателей сейчас продлены сроки хранения заказов. Если же пункт выдачи не может открыться, клиентов будут предупреждать об этом.

Ранее стало известно, что маркетплейс Wildberries начал скрывать товары с символикой ЧВК «Вагнер», а вскоре компания планирует удалять их с площадки.

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