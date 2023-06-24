АТОР: туроператоры отменяют автобусные туры на юг России Фото: Мария СОРОКИНА

Российские туроператоры начинают отменять туры в южные регионы России, запланированные на ближайшие даты, из-за нестабильной обстановки. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

«Туропертор "Мультитур" сообщил, что автобусы, следующие маршрутом Москва-Анапа на 25 июня и Москва-Анапа на 26 июня, в связи с форс-мажорной ситуацией отменены перевозчиком. Всем клиентам, которые приобрели только билеты Москва-Анапа, "Мультитур" полностью вернём стоимость проезда туда», - говорится в сообщении.

Всем, кто купил автобусный тур на 25-26 июня, обещают передвинуть даты проживания в отелях, а за проезд вернуть деньги, чтобы люди добрались иными, удобными им способами.

Клиентам турагентств, которые должны вернуться в Москву из Анапы 26 июня, уже закупили билеты на поезд Анапа-Москва № 217, время отправления 16:12 в понедельник, время прибытия - 23:56 вторник. Билеты переданы в турагентства.

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