Командир бригады «Восток» Ходаковский: “ЧВК Вагнер” планируют захватить Краснодар

Комбат Ходаковский заявил о планах “ЧВК Вагнер” захватить Краснодар Фото: Архив Александра Ходаковского

Командир бригады «Восток» Александр Ходаковский заявил, что участникам вооруженного мятежа Евгения Пригожина не сообщили о реальных планах его лидера.

“Бойцам сказали, что их перебрасывают на защиту Белгородской области, и они были немало удивлены дальнейшим ходом событий”, — написал Ходаковский у себя в телеграм-канале.

Также он, ссылаясь на личные источники в руководстве ЧВК, сообщил, что в планы Пригожина входит захват Краснодара.

“Что же, прости им, Господи, ибо не ведают, что творят”, — резюмировал Ходаковский.

Ранее Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что колонны военной техники подразделений "ЧВК Вагнер" уже замечены на дорогах в его регионе. Колонны бойцов на бронетехнике двигаются в сторону столицы.

Напомним, вооруженный мятеж Евгения Пригожина начался в ночь на субботу, 23 июня. Бизнесмен обвинил руководство Минобороны в том, что оно якобы нанесло ракетный удар по тыловым подразделениям “ЧВК Вагнер” и отправился с колонной военной техники и бойцами ЧВК в Ростов-на-Дону.

Президент России Владимир Путин назвал этот мятеж “ударом в спину” и заявил, что предатели ответят и перед законом, и перед собственным народом.

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