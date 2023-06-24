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НовостиОбщество24 июня 2023 14:44

РКН: группу ЧВК «Вагнер» во «Вконтакте» заблокировали за призывы к участию в мятеже

Сообщество внесли в реестр запрещенных ресурсов
Роман ПОЛОСИКОВ
РКН: группу ЧВК «Вагнер» во «Вконтакте» заблокировали за призывы к участию в мятеже

РКН: группу ЧВК «Вагнер» во «Вконтакте» заблокировали за призывы к участию в мятеже

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Группу ЧВК «Вагнер» заблокировали в социальной сети «Вконтакте» заблокировали, чтобы избежать призывов к участию людей в военном мятеже. Об этом рассказали РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

— Ряд ресурсов ограничивается в целях пресечения распространения призывов к участию в военном мятеже, — рассказали в ведомстве.

Также стало известно, что с 24 июня сообщество находится в реестре запрещенных ресурсов.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что работа мессенджера Telegram никак не ограничивается, добавив, что в районах проведения контртеррористической операции все же возможно временное ограничение работы интернет-ресурсов.

Маркетплейс Wildberries начал скрывать товары с символикой ЧВК «Вагнер», а в дальнейшем компания планирует полностью удалить все подобные товары со своей платформы.

Онлайн-ритейлер Ozon временно ограничил доставку товаров в южные регионы России на фоне происходящего. Также в компании сообщили о возможных задержках доставок.

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