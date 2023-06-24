Руденя: единственный выход для Пригожина — последовать примеру участника ГКЧП Пуго Фото: ПТО

После предательства России основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину стоит последовать примеру такого же предателя страны — участника ГКЧП Бориса Пуго. Такое заявление сделал губернатор Тверской области Игорь Руденя.

— Евгению Пригожину после такого предательства против России и ее народа есть только один путь. Если он мужчина, последовать примеру такого же предателя страны участника ГКЧП Бориса Пуго, — сказал Руденя.

Он также напомнил, что Борис Пуго в 1991 году после неудавшегося переворота покончил с собой.

Ранее депутат Павел Крашенинников заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» еще могут сложить оружие и избежать наказания, учитывая их заслуге в ходе специальной военной операции, однако сделать это нужно в кратчайшие сроки.