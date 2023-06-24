Блинкен обсудил ситуацию в России с Боррелем и главами МИД из G7 Фото: REUTERS

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в субботу, 24 июня, обсудил с главой внешнеполитической службы Евросоюза Жозепом Боррелем и министрами иностранных дел государств «большой семерки» ситуацию в России. Об этом проинформировал руководитель пресс-службы госдепартамента Мэттью Миллер.

«Госсекретарь Блинкен провел сегодня телефонные переговоры с министрами иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности», - цитирует Миллера ТАСС.

Уточняется, что предметом для обсуждения стала текущая ситуация в РФ. По словам Блинкена, США и дальше будут поддерживать Украину, а также держать связь с союзниками по мере развития ситуации в России.

Напомним, в ночь на субботу, 23 июня, в России начался вооруженный мятеж Евгения Пригожина. Бизнесмен обвинил руководство Минобороны в том, что оно якобы нанесло ракетный удар по тыловым подразделениям «ЧВК Вагнер», и отправился с колонной военной техники и бойцами в Ростов-на-Дону.

Президент России Владимир Путин назвал этот мятеж «ударом в спину» и заявил, что предатели ответят и перед законом, и перед собственным народом.