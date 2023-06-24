Мединский: "Никакие «благие» цели не могут оправдать мятеж в России" Фото: Борис КУДРЯВОВ

Никакие «благие» цели не могут быть оправданием для людей, которые намерены совершить мятеж в России, он будет разгромлен. Такое заявление сделал помощник президента Владимир Мединский в своем Telegram-канале.

— Все это уже было... Вывода три: 1. Никакие декларируемые "благие" цели — не оправдание, мятеж — 100% зло. 2. В России мятеж всегда будет разгромлен. 3. Мятеж лишь ухудшает жизнь страны и людей, — подчеркнул Мединский.

Он напомнил, что в истории России был Стрелецкий бунт, предательство гетмана Ивана Мазепы, Кронштадтский мятеж и несколько других подобных волнений, которые не увенчались успехом.

Ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил, что для Евгения Пригожина после предательства России, лучшим путем станет следование примеру такого же предателя — участника ГКЧП Бориса Пуго, который покончил с собой после неудачного переворота в 1991 году.