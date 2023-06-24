Медведев: действия мятежников укладываются в схему срежиссированного госпереворота Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал действия организаторов военного мятежа. По мнению политика, они полностью укладываются в схему продуманного и срежиссированного государственного переворота.

«Развитие нынешних событий показывает, что действия лиц, организовавших военный мятеж, полностью укладываются в схему хорошо продуманного и срежиссированного государственного переворота», - заявил зампред Совбеза.

Попытку военного мятежа ранее прокомментировал и директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин. Он назвал подобные действия самым страшным преступлением, которое нельзя оправдать никакими былыми заслугами.

Напомним, в ночь на субботу, 23 июня, в России начался вооруженный мятеж Евгения Пригожина. Бизнесмен обвинил руководство Минобороны в том, что оно якобы нанесло ракетный удар по тыловым подразделениям «ЧВК Вагнер». Военное ведомство опровергает такие сообщения.

Президент России Владимир Путин назвал этот мятеж «ударом в спину» и заявил, что предатели ответят и перед законом, и перед собственным народом.