В Миллерово организовали ПВР для пассажиров перенаправленных с М-4 «Дон» автобусов Фото: Андрей ПЕТРОВ

Пункты временного размещения организовали в городе Миллерово Ростовской области для пассажиров рейсовых автобусов, перенаправленных с трассы М-4 «Дон». Об этом сообщила администрация района.

«В городе Миллерово для пассажиров рейсовых автобусов, перенаправленных с М-4 «Дон» на Миллеровский автовокзал, организовано временное размещение», - сказано в сообщении властей.

В администрации Миллеровского района уточнили, что ПРВ развернули в районном и городском домах культуры.

Ранее в администрации Ростова призвали население не выходить из дома и отказаться от поездок на личных автомобилях в целях безопасности. Кроме того, на въезде в Ростовскую область ограничили движение гражданских автомобилей.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев также сообщал о закрытии движения по федеральной дороге М-4 «Дон» в регионе с 464 по 777 километр. Глава региона дал поручение оперативно реагировать и помогать всем гражданам при возникновении пробок в связи с перекрытием трассы.

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