МИД предостерег Запад от попытки использовать ситуацию в России в своих целях Фото: REUTERS

Москва предостерегает Запад от попыток использовать происходящее в России в своих целях. Такое заявление опубликовано на сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации.

— Предостерегаем западные страны от любых намеков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения своих русофобских целей, — заявили в ведомстве.

Также в МИД обратили внимание, что попытка вооруженного мятежа вызвала резкое неприятие в российском обществе, а сами устремления заговорщиков направлены на дестабилизации ситуации в России. При этом в ведомстве подчеркнули, что такие шаги не имеют никаких перспектив, а также среди здравомыслящих политических сил за рубежом.

— Убеждены, что в ближайшее время ситуация найдет решение, достойное вековой мудрости российского народа и Государства российского. Все цели и задачи спецоперации будут выполнены, — подчеркнули в сообщении ведомства.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский заявил, что никакие «благие» цели не могут оправдывать мятеж в стране. Он также подчеркнул, что история страны показывает, что мятежи в России никогда не добивались своих целей.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Политолог Марат Баширов: Все факты говорят о том, что действия Пригожина спланированы заранее (подробнее)