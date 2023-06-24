Экс-офицер разведки США Коффлер допустила причастность США к мятежу в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший офицер разведывательного управления Минобороны США Ребекка Коффлер допустила, что НАТО может быть причастна к попытке военного мятежа в России. Такое мнение она выразила в эфире телеканала FoxNews.

«Возможно, мы – США, и, возможно, НАТО, заключили сделку с Пригожиным», - сказала Коффлер в ответ на вопрос о возможной причастности Соединенных Штатов на происходящее в России.

Она напомнила, что глава «ЧВК Вагнер» Евгений Пригожин является бизнесменом и управляет одной из самых эффективных военных групп.

«У них есть контракты по всему миру. Его бойцы вполне могли вступить в контакт с кем-то из сил США или НАТО и заключить сделку», - пояснила экс-офицер.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал действия организаторов военного мятежа. По мнению политика, они полностью укладываются в схему продуманного и срежиссированного государственного переворота.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, назвал этот мятеж «ударом в спину» и заявил, что предатели ответят и перед законом, и перед собственным народом.