Белый дом: Байден обсудил ситуацию в России с главами Франции, Британии и Германии Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден обсудил ситуацию в России с главами Британии, Франции и Германии. О состоявшемся разговоре рассказали в Белом доме.

— Президент Байден переговорил сегодня с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, — говорится в пресс-релизе.

Там отмечается, что они обсуждали происходящее в России, и также подтвердили, что продолжат поддержку Украины.

Ранее стало известно, что Энтони Блинкен обсудил ситуацию в России с главами МИД G7 и Жозепом Боррелем. Обсуждение проходило в телефонном формате, а США и их партнеры заявили, что планируют и дальше держать связь друг с другом по этому вопросу.

При этом МИД России предостерег Запад от использования мятежа в стране в своих русофобских целях. В ведомстве отметили, что уже в ближайшее время ситуация решится, а спецоперация будет продолжаться до достижения всех целей.