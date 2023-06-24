Минобрнауки рекомендовало вузам Москвы перейти на дистанционный формат 26 июня Фото: Павел МАРТИНЧИК

Министерство образования и науки России рекомендовало университетам в Москве перевести в дистанционный формат или отложить все учебные мероприятия. Об этом рассказал заместитель главы ведомства Константин Могилевский.

«Министерство рекомендовало вузам действовать в соответствии с решениями, принятыми руководителями регионов. В частности, в понедельник в Москве перевести в дистанционный формат или отложить все учебные мероприятия, в том числе проведение экзаменов», - цитирует Могилевского ТАСС.

Замминистра добавил, что поступающим в вузы также рекомендовано подавать документы в приемные комиссии с помощью онлайн-сервиса.

Ранее на территории Москвы и Московской области был введен режим контртеррористической операции. Национальный антитеррористический комитет пояснил, что это делается в целях пресечения возможных терактов.

Мэр столицы России Сергей Собянин заявил, что в целях безопасности людям стоит отказаться от поездок по городу. Также им было принято решение объявить понедельник, 26 июня, нерабочим днем.

Сайт KP.RU также писал об отмене всех запланированных массовых мероприятий в Москве.