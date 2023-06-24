Россиян предупредили об ответственности за участие в акциях протеста Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Национальный антитеррористический комитет (НАК) в субботу, 24 июня, рассказал, что были отмечены случаи появления провокационных призывов к незаконным акциям, и напомнил, что за участие в них грозит ответственность.

«Сейчас фиксируются случаи распространения среди населения провокационных сообщений с призывами к гражданам принять участие в несанкционированных митингах и акциях протеста в поддержку незаконных действий ЧВК «Вагнер», - сказано в заявлении комитета.

В НАК напомнили, что участникам незаконных акций грозит административная или уголовная ответственность.

Ранее в Москве и Московской области был введен режим контртеррористической операции. Тогда НАК пояснил, что это делается в целях пресечения возможных терактов.

В свою очередь, губернатор Московской области Андрей Воробьев разъяснил, зачем был введен режим КТО. По словам главы региона, он предусматривает дополнительные меры безопасности.