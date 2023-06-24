Губернатор Артамонов: в Липецкой области начинают отменять введенные ограничения Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в субботу, 24 июня, проинформировал, что регионе начинают отменять введенные ранее ограничение.

«Введенные сегодня ограничения начинаем отменять», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в ближайшее время будет открыто движение на трассах области. Кроме того, по словам Артамонова, специалисты в ряде районов уже начали восстановление дорожного полотна. Губернатор отметил, что работы будут завершены оперативно.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области усилили меры безопасности и отменили все массовые мероприятия. Кроме того, в регионе было перекрыто движение через все въезды на трассу М-4 «Дон».

Напомним, ранее властям Липецкой области пришлось пойти на радикальные меры и перекопать часть дорог в регионе экскаваторами. Уточнялось, что это было сделано намеренно для того, чтобы остановить технику ЧВК «Вагнер».