WSJ: США отложат введение санкций в отношении ЧВК «Вагнер» из-за ситуации в России Фото: REUTERS

Соединенные Штаты приняли решение отложить новые санкции в отношении ЧВК «Вагнер», чтобы не создавать впечатление солидарности к одной из сторон ситуации в России. Об этом рассказали в издании Wall Street Journal.

— Вашингтон не хочет выглядеть так, будто он принимает ту или иную сторону в этом, — говорится в публикации со слов неизвестного источника.

Также отмечается, что по имеющейся у издания информации, очередные санкции должны были объявить 27 июня 2023 года.

Напомним, что ранее стало известно, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин принял предложение Александра Лукашенко об остановке движения его бойцов по территории России и начале шагов по деэскалации напряжения.

Позже Пригожин заявил, что его колонны разворачиваются и двигаются в обратном направлении, а после этого стало известно, что Владимир Путин и Александр Лукашенко провели второй телефонный разговор, в ходе которого обсудили итоги переговоров с руководством ЧВК «Вагнер».