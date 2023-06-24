Клишас: режим КТО в Москве, Подмосковье и Воронежской области продолжает действовать Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Введенный ранее в Москве, Московской и Воронежской областях режим контртеррористической операции продолжает действовать, поэтому все ограничения необходимо соблюдать. Такое заявление сделал глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

Напомним, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении в столице режима КТО и порекомендовал жителям воздержаться от поездок по городу. Также о введении режима контртеррористической операции заявил и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Помимо этого еще утром 24 июня в Воронежской области объявили о введении режима КТО. Все этим меры предпринимались из-за военного мятежа, устроенного бизнесменом Евгением Пригожиным, который в ходе переговоров с Александром Лукашенко принял его предложение о прекращении движения его бойцов по территории России.

Позже стало известно, что в ряде других муниципалитетов начали постепенно отменять введенные ранее ограничения. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что в ближайшее время в регионе будет открыто движение на трассах, а в некоторых районах уже идет восстановление дорожного полотна.