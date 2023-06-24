Песков: перестановки в Минобороны на переговорах с Пригожиным не обсуждались Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в субботу, 24 июня, прокомментировал переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. По его словам, на них не обсуждались кадровые перестановки в Минобороны РФ.

«Эти темы вряд ли могли обсуждаться в упомянутых контактах», - заявил пресс-секретарь российского лидера.

Он пояснил, что такие вопросы по Конституции РФ относятся к исключительной прерогативе верховного главнокомандующего России, которым является президент России Владимир Путин.

Напомним, ранее Лукашенко провел переговоры с Пригожиным. В результате последний принял предложение белорусского лидера об остановке движения ЧВК «Вагнер» по территории России и принятию шагов для деэскалации напряжения.

Сайт KP.RU также писал о том, что результаты переговоров с руководством ЧВК «Вагнер» Лукашенко обсудил в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.