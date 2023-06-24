Кремль: ситуация с мятежом ЧВК «Вагнер» не повлияет на ход СВО

Песков заявил, что мятеж ЧВК "Вагнер" не повлияет на ход СВО. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ситуация с мятежом в ЧВК «Вагнер» не повлияет на ход специальной военной операции. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в субботу 24 июня, отметив эффективность действий российских военных на линии боевого соприкосновения в зоне СВО.

«СВО продолжается, наши бойцы на передней линии проявляют героизм, они весьма и весьма эффективно отражают контрнаступление Вооруженных сил Украины. И операция будет продолжаться», - сказал Песков.

Ранее сообщалось, что на некоторых участках боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике наблюдается продвижение российских подразделений вперед. Такое заявление сделал врио главы ДНР Денис Пушилин.

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Напомним, вооруженный мятеж Евгения Пригожина в ЧВК «Вагнер» произошёл в ночь на 24 июня 2023 года. Накануне вечером в социальных сетях от имени бизнесмена появились сообщения с обвинением ВС РФ в нанесении удара по «тыловым лагерям» ЧВК. Сайт KP.RU ведет прямую трансляцию событий здесь.

Тем временем Пригожин принял предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о прекращении передвижения частей «Вагнера» по территории РФ и заявил, что его колонны разворачиваются и уходят в обратном направлении.