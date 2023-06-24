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НовостиПолитика24 июня 2023 20:31

Кремль: ситуация с мятежом ЧВК «Вагнер» не повлияет на ход СВО

Песков заявил, что российские войска эффективно отражают наступление ВСУ
Мария ПАВЛОВА
Песков заявил, что мятеж ЧВК "Вагнер" не повлияет на ход СВО.

Песков заявил, что мятеж ЧВК "Вагнер" не повлияет на ход СВО.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ситуация с мятежом в ЧВК «Вагнер» не повлияет на ход специальной военной операции. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в субботу 24 июня, отметив эффективность действий российских военных на линии боевого соприкосновения в зоне СВО.

«СВО продолжается, наши бойцы на передней линии проявляют героизм, они весьма и весьма эффективно отражают контрнаступление Вооруженных сил Украины. И операция будет продолжаться», - сказал Песков.

Ранее сообщалось, что на некоторых участках боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике наблюдается продвижение российских подразделений вперед. Такое заявление сделал врио главы ДНР Денис Пушилин.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 июня 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.

Напомним, вооруженный мятеж Евгения Пригожина в ЧВК «Вагнер» произошёл в ночь на 24 июня 2023 года. Накануне вечером в социальных сетях от имени бизнесмена появились сообщения с обвинением ВС РФ в нанесении удара по «тыловым лагерям» ЧВК. Сайт KP.RU ведет прямую трансляцию событий здесь.

Тем временем Пригожин принял предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о прекращении передвижения частей «Вагнера» по территории РФ и заявил, что его колонны разворачиваются и уходят в обратном направлении.